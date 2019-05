Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachtrag 4 zur Pressemeldung vom 15.05.2019 - Frau aus Siddessen vermisst

33034 Brakel (ots)

Am Donnerstag, 16.05.2019, wurden nach Hinweisen aus der Bevölkerung weitere Suchmaßnahmen nach der vermissten Frau (73 J.) aus Brakel-Siddessen durchgeführt. Rund 90 Einsatzkräfte der Polizei Höxter, der Bereitschaftspolizei Gelsenkirchen, der Freiwilligen Feuerwehren aus Gehrden, Siddessen, Frohnhausen und Hampenhausen sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe haben, zwischen den Ortschaften Rheder und Hampenhausen, unter schwierigen Gelände- und Witterungsbedingungen, ein Waldgebiet und angrenzende Felder nach der Frau abgesucht. Die gestrigen Suchmaßnahmen begannen gegen 14:00 Uhr und wurden, nachdem alle in Frage kommenden Bereiche abgesucht wurden, gegen 20:00 Uhr beendet. Bei der Suche wurden die Einsatzkräfte durch einen Polizeihubschrauber und zwei Flächensuchhunde der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützt. Da die Frau bislang nicht gefunden werden konnte, bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, um weitere Hinweise, die zur Auffindung der Vermissten beitragen können. Nach bisherigen Erkenntnissen trug die Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine rote Jacke und eine orangene Jogginghose mit zwei weißen Streifen an den Seiten. Hierzu trug sie weiße Sportschuhe. Sie ist 156 cm groß, hat kurze graue Haare und ist von schlanker Gestalt./he

