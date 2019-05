Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: VW Beetle auf Abwegen

37671 Höxter (ots)

Am Montagabend, 13.05.2019, gegen 22:30 Uhr, ist ein VW Beetle von der Albaxer Straße abgekommen und in eine Obstplantage geraten. Der Fahrer, ein 45 Jahre alter Mann aus Höxter blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1500 Euro und es musste abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Beetle die Albaxer Straße aus Richtung Holzminden kommend in Richtung Höxter Innenstadt. In Höhe der Einmündung "Am Südhang" geriet der Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei querte er die Gegenfahrbahn, überfuhr eine Hecke und den Bürgersteig, streifte zunächst einen Baum einer angrenzenden Obstplantage und fuhr gegen einen anderen Baum. Anschließend kam er inmitten weiterer Bäume zum Stillstand. /he

