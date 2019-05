Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Warburg (ots)

Am Freitag, 10.05.2019 gegen 18.35 h kam es in Warburg in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Ausparken den PKW, Ford C-Max einer 63jährigen im Frontbereich beschädigt. Der etwa 50jährige, männliche Fahrzeugführer mit braunen Haaren verließ mit seinem Fahrzeug, einem roten Audi, die Unfallstelle, obwohl die 63jährige Geschädigte noch versuchte ihn aufzuhalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271/9620. /Wo.

