POL-OS: Bissendorf-Natbergen: Exhibitionist zeigte sich Kindern

Bissendorf (ots) - Zwei 13-jährige Mädchen wurden am späten Mittwochabend auf einem Feldweg in Nähe der Reitanlage Kaiserhof Opfer eines Exhibitionisten. Die beiden Freundinnen hatten Fotos vom Sonnenuntergang machen wollen und sich aus diesem Grund noch gegen 21.30 Uhr an dem Ort aufgehalten. Plötzlich bemerkten sie einen unbekannten Radfahrer, der aus Richtung Neubaugebiet kommend zunächst mehrfach die Jeggener Straße hoch und herunter fuhr und dann auf den Feldweg einbog. Wenig später tauchte der Mann dann plötzlich vor den Kindern auf, zog sich die Hose herunter und forderte sie zu sexuellen Handlungen auf. Die beiden Mädchen liefen sofort weg, stiegen auf ihre in der Nähe abgestellten Fahrräder und fuhren nach Hause. Nach ihren Angaben war der Täter zwischen 25 und 40 Jahre alt, etwa 170cm groß und hatte einen dunklen Teint. Er hatte dunkle, strubbelige, gewellte Haare und sprach in akzentfreiem Deutsch. Zur Tatzeit trug der Mann ein dunkelblaues T-Shirt und eine dunkle Hose (möglicherweise eine Jogginghose). Das von dem Unbekannten benutzte Fahrrad war auffallend klein und hatte einen breiten Lenker. Die Polizei in Melle bittet um Hinweise in der Sache. Telefon: 05422-920600.

