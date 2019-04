Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter täuschen Rentner

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Betrügern gelang es, am Donnerstag, den 18.04.2019, im Bereich der Paul-Meyerkamp-Straße/ Apfelstraße einen Bielefelder auszutricksen.

Ein 90-jähriger Bielefelder erhielt gegen 14:00 Uhr einen Telefonanruf einer Frau. Sie erweckte den Anschein, die Ehefrau eines Enkels des Angerufenen zu sein. Die Anruferin schilderte, nach einem Verkehrsunfall eine größere Summe Bargeld zu benötigen, um den entstandenen Schaden zu begleichen. Nach diesem Telefonat erhielt der Rentner wiederholt Anrufe, bis es schließlich zu einer Geldübergabe in der Paul-Meyerkamp-Straße an einen vermeintlichen Mitarbeiter eines Sachverständigen kam. Die Anrufer agierten so überzeugend, so dass erst am darauffolgenden Tag bei einem Anruf eines Angehörigen der Betrug aufflog.

Der Bielefelder beschrieb den Geld-Empfänger als circa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, von normaler Statur, bekleidet mit dunkler Kleidung und Baskenmütze. Er trug eine Umhängetasche.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell