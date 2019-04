Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Toten Hund im Teich entsorgt - Hundehalter ermittelt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem ein Passant am Ostermontag, 22.04.2019, einen toten Hund an einem Teich der Heeper Fichten entdeckt hatte, ist der Polizei der Halter des Hundes bekannt. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Bielefelder ermittelt werden. Die Kopfverletzung und die Auffindesituation an dem Stadtteich sind Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4251417

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell