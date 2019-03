Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz Freitag, 22.03.2019

33034 Brakel (ots)

Am Freitag, gegen 16:16 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 50 zwischen Brakel und der Ortschaft Riesel zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi die Kreisstraße 50 von Riesel in Richtung Brakel. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach links auf den Gegenfahrstreifen und prallte dort frontal mit dem Skoda einer 36-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Der Fahrer des Audi und sein im Fahrzeug befindlicher 4-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mit Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeugführerin des Skoda und ihr 11-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Beide Personen mussten mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren total beschädigt und mussten geborgen und abgeschleppt werden. Die Kreisstraße 50 wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Säubern der verdreckten Fahrbahn übernahm die Freiwillige Feuerwehr Brakel. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

