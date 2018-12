POL-HX: Mülltonnen geraten in Brand - zwei Personen leicht verletzt

37688 Beverungen (ots) - Am Mittwochabend, 05.12.2018, gegen 23.20 Uhr, stellten Anwohner in der Straße Unter den Selskämpen ein Feuer an einem Wohnhaus fest. Offensichtlich waren aus bislang nicht bekannten Gründen Abfalltonnen, welche neben dem Haus abgestellt waren, in Brand geraten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Hausfassade beschädigt und der Dachstuhl geriet leicht in Brand. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Zwei im Haus anwesende Personen, eine 20-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden./He.

