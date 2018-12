POL-HX: Zusammenstoß mit Baum - Fahrerin schwer verletzt

37688 Beverungen (ots) - Mittwoch, 5. Dezember 2018, 09.50 Uhr

Eine 19-jährige Frau aus Bad Driburg ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 837 bei Amelunxen schwer verletzt worden. Die Frau befuhr die Straße mit ihrem Ford Kuga aus Richtung Amelunxen kommend in Richtung Bundesstraße 64. Wenige hundert Meter vor der Auffahrt zur B64 geriet sie aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn. Hier stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Die Fahrerin wurde durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die L 873 zwischen Amelunxen und der B64 für den Fahrzeugverkehr bis 12.00 Uhr gesperrt. /He.

