POL-HX: Vorsicht vor Betrüger-Duo

Kreis Höxter (ots) - Die Polizei im Kreis Höxter warnt vor einem Mann und einer Frau, die versuchen in Geschäften Wechselgeld zu tauschen und hierbei die Verkäuferinnen und Verkäufer derart ablenken, dass sie unbemerkt Geld aus den Ladenkassen entnehmen können. Nach bisherigen Erkenntnissen ist dieses Pärchen am 27.11.2018 zweimal in Warburg, gegen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, und einmal in Bad Driburg, gegen 14.40 Uhr, in Erscheinung getreten. Hierbei haben die Personen in den Geschäften Kleinigkeiten im Wert von 5 bis 10 Euro eingekauft. Nachdem die Ware bezahlt war, wurden nachgefragt, ob Geldscheine gewechselt werden könnten. Weiter wurde nachgefragt, ob man Scheine mit der Buchstabennummerierung -D- bekommen könnte, da man diese sammeln würde. Hierbei wurde die gewünschte Stückelung im Verlauf des Gespräches teilweise auch noch geändert, so dass die Situation für die Angestellten unübersichtlich wurde. Im Nachhinein wurden Fehlbeträge in Kassenbeständen der betroffenen Geschäfte von insgesamt 330 Euro festgestellt. Der tatverdächtige Mann ist von südeuropäischen Erscheinungsbild und ca. 50 bis 55 Jahre alt. Er ist 170 bis 175 cm groß und hat dunkelbraune bis schwarze Haare und ist von schlanker Figur. Seine Begleiterin ist vom Erscheinungsbild her ebenfalls aus Südeuropa stammend, mit dunkelblonden Haaren. Sie ist 160 bis 165 cm groß und von zierlicher Gestalt. Auch sie ist ungefähr 50 bis 55 Jahre alt. Beide Personen waren auffallend gepflegt und gut bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, entgegen./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell