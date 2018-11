POL-HX: Einbruch in Schrebergarten - Rasenmäher und Kettensäge entwendet

37671 Höxter (ots) - Montag, 19.November 2018, bis Mittwoch, 28. November 2018

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Gartenhütte in Höxter eingestiegen. Sie hatten es hauptsächlich auf Elektrogeräte abgesehen. Zwischen Montag, 19. November 2018, und Mittwoch, 28. November 2018, 12.30 Uhr, drangen die Diebe in den Schrebergarten an der Boffzener Straße ein. Aus den verschlossenen Gartenhütten stahlen sie eine Motorsense, zwei Motorsägen und einen Rasenmäher im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie entkamen unerkannt. Die Kripo Höxter sucht Zeugen des Einbruchs, Tel.: 05271-9620./Mats

