POL-HX: Lack am Mercedes zerkratzt

37688 Beverungen (ots) - Donnerstag, 29.11.2018

In der Langen Straße in Beverungen ist der Fahrzeuglack einer Mercedes A-Klasse vermutlich vorsätzlich beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zwischen 15.45 Uhr und 18.00 Uhr direkt an der Fahrbahn geparkt vor der Volksbank und zwischen 20.40 Uhr und 21.20 Uhr vor der Sparkasse. Die Beschädigungen befinden sich am Kotflügel vorne links, sowie auf der linken Seite der Kofferraumklappe. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell