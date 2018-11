POL-HX: Schaufensterscheibe eingeschlagen

37671 Höxter (ots) - Donnerstag, 29.11.2018, 21.20 Uhr bis 22.30 Uhr

In der Brenkhäuser Straße ist eine Schaufensterscheibe einer Dekorationsnäherei eingeschlagen worden. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf Tatverdächtige. Aus diesem Grund fragt die Polizei: " Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen, oder kann Hinweise sonstige Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen./He.

