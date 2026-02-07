PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in Brilon

Brilon (ots)

Im Zeitraum Freitag, 06.02.2026, vormittags bis zum Samstag, 07.02.2026, 02:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienwohnhaus in der Gebrüder-Rüther-Straße in Brilon zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten alle Räume. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Vermutlich wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

