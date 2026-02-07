POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in Brilon

Sundern (ots) - Am Freitag, 06.02.2026, im Zeitraum von 18:30-20:15 Uhr, kam es in einem Einfamilienwohnhaus in der Kantstraße in Sundern zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten alle Räume. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

