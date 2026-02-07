Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in Brilon
Brilon (ots)
Im Zeitraum Freitag, 06.02.2026, vormittags bis zum Samstag, 07.02.2026, 02:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienwohnhaus in der Gebrüder-Rüther-Straße in Brilon zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten alle Räume. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Vermutlich wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
