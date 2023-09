POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Olsberg (ots) - Am 08.09.2023 hebelten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr die Tür eines Mehrfamilienhauses an der Stadionstraße auf und drangen in eine im Erdgeschoß des Hauses befindliche Wohnung ein. Anschließend verließen sie diese Wohnung wieder. Hinweise bitte an die Polizei Brilon unter 02961/90203311 (Schl.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 ...

mehr