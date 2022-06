POL-HSK: Brand eines PKW auf der B 516 bei Brilon

Schmallenberg (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag, 23.06.2022 auf Freitag 24.06.2022, die Außentür des Städtischen Gymnasium Schmallenberg aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Hinweise bitte an die Polizei in Brilon, 02961-9020-3311 (Wie) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: ...

