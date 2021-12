Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: BMW-Fahrer gesucht

Arnsberg (ots)

Auf der Arnsberger Straße, im Bereich einer Tankstelle, kam es am Mittwochnachmittag um 14.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem schwarzen BMW. Beim Überqueren der Fahrbahn ist der 53-jährige Mann aus Arnsberg angefahren und leicht verletzt worden. Gesucht wird der Fahrer des schwarzen BMW. Er war ca. 60 Jahre alt, hatte kurze graue Haare und einen grauen Bart. Er ist nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung der Straße "Am Solepark" gefahren. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

