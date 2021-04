Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer ins Krankenhaus geflogen

Olsberg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Mittwoch ein 19-jähriger Fahrradfahrer in eine Unfallklinik geflogen. Gegen17.50 Uhr war der Leverkusener auf einem abschüssigen Feldweg im Bereich der Straße "In der Welle" unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der junge Mann ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz erlitt der Leverkusener schwere Verletzungen. Der Fahrradhelm zerbrach bei dem Unfall. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers.

