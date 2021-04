Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Eine Überwachungskamera zeichnete in der Nacht zum Dienstag einen möglichen Einbruchversuch auf. Um 01.53 Uhr versuchte eine unbekannte Person eine Garage auf der Freiheitstraße zu öffnen. Als sie die Überwachungskamera bemerkte, riss sie diese aus der Halterung. Anschließend flüchtete die Person. Eine genaue Beschreibung ist nicht möglich. Die Kapuze eines Pullovers hatte die Person über den Kopf gezogen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

