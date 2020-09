Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In Scheune eingebrochen

Meschede (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen dem 28. August und dem 03. September in eine Scheune in der Klause eingebrochen. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

