Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Dieben

Brilon (ots)

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung wird nach zwei Männern gesucht, die am 01. Juni 2020 einen Porsche 911 an einer Kfz-Werkstatt in Brilon entwendet haben. Weitere Infos sowie die Bilder der unbekannten Männer finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/brilon-diebstahl-von-kraftfahrzeugen

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

