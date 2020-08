Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Minibagger entwendet

Brilon (ots)

Den Diebstahl eines Minibaggers wurde der Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Der Bagger wurde von einem Grundstück einer Baustofffirma auf der "Langen Wende" gestohlen. Entwendet wurde ein orangener Hitachi Minibagger. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell