Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streitigkeiten mit Schlagstock und Messer in Meschede

Meschede (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 13.00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Mescheder Innenstadt, sowie am Bahnhof. Hintergrund des Einsatzes war ein 21-jähriger Mann aus Arnsberg, der durch ein Messer am Bahnhof verletzt wurde. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt flüchtig. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte nach kurzer Zeit ein 26-jähriger Mann aus Bestwig angetroffen werden. Bei diesem handelte es sich um den Tatverdächtigen. Im Krankenhaus trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen 22-jährigen Mann aus Meschede. Dieser gab an, ebenfalls von dem 26-jährigen verletzt worden zu sein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich alle Männer bekannt sind. Im Bereich des Rathauses hat es zwischen dem 26-Jährigen und dem 22-Jährigen einen Streit gegeben. Hierbei verletzte der 26-Jährige den 22-Jährigen leicht mit einem Messer. Der 22-Jährige ging daraufhin selbstständig in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige suchte daraufhin den 26-Jährigen im Stadtgebiet um die Sache zu "klären". Als dieser ihn am Bahnhof antraf, schlug er den Bestwiger mit einem Schlagstock. Dieser zog daraufhin erneut das Messer und griff den Arnsberger an. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Im Anschluss flüchtete der 26-Jährige von der Tatörtlichkeit. Er wurde von den Einsatzkräften im Bereich Winziger Platz/Fritz-Honsel-Straße angetroffen. Alle drei Männer wurden leicht verletzt. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Hintergründe sind Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

