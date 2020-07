Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++Korrekturmeldung+++ Gestürzter Pedelecfahrer

Schmallenberg (ots)

Nachdem Zeugen Bremsgeräusche auf einem Schotterweg im Bereich Ohlenbach hörten, entdeckten sie kurze Zeit später einen bewusstlosen Radfahrer der offensichtlich gestürzt war. Nachdem sie sofort die Rettungskette in Gang setzten, leisteten sie Erste Hilfe. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 14:30 Uhr. Der schwerverletzte 40-jährige Mann aus Schmallenberg wurde in eine Spezialklinik geflogen.

