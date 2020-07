Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bauwagen versetzt

Sundern (ots)

Am Wochenende beschädigten und versetzten unbekannte Täter einen Bauwagen auf der Allendorfer Straße. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 06.20 Uhr, betraten die Täter das eingezäunte Baugrundstück. Anschließend brachen sie die Fenster des Bauwagens auf und zogen diesen auf den Parkplatz der Kirche. Hier ließen die Täter den Anhänger stehen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Baubekleidung gestohlen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Sundern. Telefon: 0 29 33 / 90 200

