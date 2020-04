Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennendes Laub vor Pfarrheim - Polizei sucht Zeugen

Römerberg-Mechtersheim (ots)

Am 01.04.2020, gegen 17:35 Uhr, zündete ein unbekannter Täter trockenes Laub an, das im Treppenabgang vor der Kellertür des Katholischen Pfarrhauses in der Mechtersheimer Straße in Römerberg-Mechtersheim lag. Nachdem das entzündete Laub anfing, stark zu qualmen, löschten es Nachbarn sofort. Die hinzugerufene Feuerwehr kümmerte sich um den Rest. Eine löschende 19-jährige Nachbarin wurde wegen Verdachtes auf Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ist aber zwischenzeitlich wieder entlassen. Sie blieb unverletzt. Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Anzünden des Laubes nicht mit der Absicht verbunden war, das Gebäude in Brand zu setzen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

