Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigungen

Arnsberg/Meschede (ots)

Am Wochenende ereigneten sich drei Sachbeschädigungen an Schulen und Kindergärten im HSK.

Zur ersten Sachbeschädigung kam es im Zeitraum zwischen Freitag 14:15 Uhr und Montag 7 Uhr an einer Schule in der Graf-Galen-Straße in Arnsberg. Unbekannte beschädigten eine Glasscheibe des Gebäudes.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Die zweite Sachbeschädigung ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 6:10 Uhr an einer Schule in der Straße "Fuchswinkel" in Arnsberg. Unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe im Bereich des Eingangs.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Zu einer dritten Sachbeschädigung kam es am Freitag zwischen 16 und 20:20 Uhr an einem Kindergarten in der Von-Westphalen-Straße in Meschede. Unbekannte beschädigten die Sitzfläche einer Holzbank und brachen Holzlatten ab.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

