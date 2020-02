Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Arnsberg-Neheim (ots)

Am frühen Abend des 08.02.2020 ereignete sich um 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Stembergstraße Einmündung zur Dicken Hecke. Hier überholte ein PKW kurz vor der Einmündung zur Dicken Hecke einen Rollerfahrer und bog anschließend in die Dicke Hecke ein. Aufgrund des Überholmanövers musste der Rollerfahrer stark abbremsen und kam hierdurch zu Fall. Hierbei verletzte sich der 17jährige Rollerfahrer am Bein und musste mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg zu melden. (Wie)

