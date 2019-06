Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall ohne Führerschein

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch gegen 2:30 Uhr kam es zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Arnsberger befuhr mit seinem Auto die L 544 von Hövel nach Herdringen als er vor einer Kurve von der Fahrbahn abkam und geradeaus in einen Graben fuhr. Der Arnsberger entfernte sich ohne sein Auto vom Unfallort. Die Beamten fanden das Auto und konnten den 18-Jährigen ausfindig machen. Der Arnsberger ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Für die Bergung des Autos wurde Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

