Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Kradunfall

Schmallenberg (ots)

Am Mittwoch, 20:35 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Kradfahrer aus Siegen die B236 vom Albrechtsplatz in Richtung Schmallenberg. Ausgangs einer langen Gerade bremste er sein Fahrzeug stark ab und kam vor einer Rechtskurve zu Fall. Im weiteren Verlauf rutschte der 31-Jährige mit seinem Krad auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem Lkw eines 54-jährigen Fahrers aus Dortmund. Hierdurch wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Der 54-Jährige blieb unverletzt, wurde jedoch vor Ort betreut. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 3.500,- Euro. Die B236 musste für ca. 2 ¼ Stunden gesperrt werden. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell