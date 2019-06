Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ergänzungen zum Heißluftballon-Unfall

Marsberg (ots)

Am Dienstagabend kam es in Marsberg-Bredelar zu einem Unfall mit einem Heißluftballon (wir berichteten).

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine Reisegruppe gegen 19.00 Uhr in Korbach mit dem Ballon gestartet. Eine Landung im Bereich Marsberg-Bredelar war geplant. Die genauen Umstände des Unfalls und dem Zusammenhang mit der geplanten Landung werden derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und die Bezirksregierung Münster waren am heutigen Tag bei der Polizei in Brilon. Hier wurde in Olsberg der Ballon in Augenschein genommen und für weitere Untersuchungen zur BFU nach Braunschweig verbracht. Wie lange diese Untersuchungen andauern werden, ist nicht absehbar. Bei dem Unglück wurden alle elf Personen verletzt. Fünf wurden leicht, sechs schwer verletzt. Bei einem 52-jährigen Mann aus Korbach besteht weiterhin Lebensgefahr. Unter den schwer verletzten Personen ist auch der 63-jährige Pilot.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell