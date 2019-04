Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Im Zeitraum zwischen Dienstag 21 Uhr und Mittwoch 7:20 Uhr war eine Wohnung in der Altenbürener Straße das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter versuchten eine Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Es blieb jedoch bei dem Versuch. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 13

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell