Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos zusammengestoßen - eine Person schwer verletzt (ESL)

Eslohe (ots)

Am Mittwoch um 15:50 Uhr kam es in der Gallenstraße/Zum Sonneneck zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Frau aus Werdohl fuhr mit ihrem Auto von Kückelheim in Richtung Eslohe. Beim Abbiegen in die K 20 kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 31-jährigen Frau aus Lennestadt. Die Frau aus Lennestadt wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Werdohlerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

