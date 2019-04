Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mülltonnenbrände in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Dienstag kam es in Arnsberg zu zwei Mülltonnenbränden.

Gegen 22:25 wurde die Feuerwehr zu dem ersten Brand in der Kleinbahnstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen zündeten unbekannte Täter eine Mülltonne an und entfernten sich vom Tatort.

Zu einem zweiten Brand wurde die Feuerwehr gegen 22:45 Uhr in die Straße "Am Hüttengraben" gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich ein Müllcontainer in Vollbrand. Eine Hecke wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Ob die beiden Brände in Verbindung zueinander stehen, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

