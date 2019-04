Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: In der Nacht zum 29. März versuchten unbekannte Täter in einen Hörakustikladen an der Warsteiner Straße einzubrechen. Die Täter warfen mit Pflastersteinen gegen zwei Schaufensterscheiben sowie die Scheibe der Eingangstür. Die Scheiben wurden beschädigt. In das Geschäft konnten die Täter jedoch nicht eindringen. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr bis 00:50 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

