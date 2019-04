Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Waldgebiet

Olsberg (ots)

Am Samstag um 17:30 Uhr kam es in einem Wald bei Wulmeringhausen zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache brannten circa 10 m2 Bodenfläche. Ein Zeuge beobachtete drei 10-jährige Jungen dabei, wie sie vom Brandort in Richtung Wulmeringhausen liefen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 13

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell