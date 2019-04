Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Am Freitag zwischen 6:30 Uhr und 13:45 Uhr war ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rübenkamp" das Ziel von Einbrechern. Die Täter versuchten eine Kellertür aufzuhebeln. Es blieb allerdings bei dem Versuch.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Sundern: Im Zeitraum zwischen dem 24. Februar, 17 Uhr und dem 27. März, 17 Uhr haben Unbekannte eine Plexiglasscheibe eines Hauses in der Straße "Am Sorpesee" eingeworfen. Anschließend betraten sie die dahinterliegende Terrasse. Gestohlen wurde nichts.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

