Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mitsubishi Colt nach Unfallflucht gesucht

Winterberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. und 29. März wurde eine Hausfassade an de "Krumme Straße" durch ein ausparkenden Pkw beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei konnte vor Ort Splitterteile eines Rücklichts sicherstellen. Diese gehört zu einem Pkw Mitsubishi Colt aus dem Baujahr 2005 bis 2008. Wer kann Angaben zu dem beschädigten Pkw geben. Gibt es Zeugen des Unfalls? Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

