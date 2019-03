Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Treckerfahrer (BRI)

Brilon (ots)

Ein Treckerfahrer wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der B480 schwer verletzt. Gegen 09:15 Uhr fuhr der 77-jährige Briloner mit einem Oldtimertrecker samt Anhänger auf der Möhnestraße von Brilon in Richtung Rüthen. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgangsschild fuhr der Fahrer eines Kleintransporters aus bislang unbekannten Gründen auf den Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Treckerfahrer vom Fahrzeug geschleudert. Hierbei wurde er schwer verletzt. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Kleintransportfahrer aus der Gemeinde Diemelsee blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bundesstraße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 11 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

