POL-HS: Zeugen nach der Gefährdung eines Motorrollerfahrers gesucht

Heinsberg-Grebben (ots) - Ein 47-jähriger Mann aus Heinsberg war am Dienstag (11. September) gegen 13.50 Uhr mit einem roten Motorroller auf der Karl-Arnold-Straße in Richtung Heinsberg unterwegs. In Höhe eines Tiernahrungsgeschäftes wurde er von einem Pkw Mercedes überholt. Der Autofahrer fuhr dabei so nah an dem Zweiradfahrer vorbei, dass dieser nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Es kam glücklicherweise zu keiner Berührung der Fahrzeuge und der Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten. Der Heinsberger meldete sich bei der Polizei und erstattete Anzeige. Wer Zeuge dieses Geschehens wurde, der wende sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell