POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 11. September, gegen 10.45 Uhr auf der Grebbener Straße ereignet hat, sucht die Polizei den Geschädigten. Eine 29-jährige Frau aus Wassenberg erschien bei der Polizei und gab an, auf der Grebbener Straße vermutlich ein parkendes Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt zu haben. Die Beamten stellten an ihrem eigenen Pkw, einem VW Caddy, einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest, der vermutlich durch einen Verkehrsunfall entstanden ist. Daher sucht die Polizei zur Klärung des Geschehens Personen, deren Fahrzeug zum fraglichen Zeitpunkt am Fahrbahnrand der Grebbener Straße stand und nun Beschädigungen aufweist. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

