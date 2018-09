POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Hückelhoven (ots) - Auf der Roermonder Straße ereignete sich am 11. September (Dienstag), gegen 15.30 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Eine 52-jährige Frau aus Erkelenz fuhr mit ihrem Pkw Audi auf der Roermonder Straße in Richtung Millich. Dabei bemerkte sie offenbar zu spät, dass mehrere vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsten. Sie fuhr auf den hintersten Pkw auf und schob dabei insgesamt drei wartende Fahrzeuge gegeneinander. Durch den Unfall verletzte sich die Frau leicht. Auch vier Insassen der in den Verkehrsunfall verwickelten Pkw wurden leicht verletzt. Sie alle wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort ambulant behandelt. Die Roermonder Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen dem Kreisverkehr Am Landabsatz und der Neckarstraße komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell