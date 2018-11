POL-HSK: Bei Verkehrskontrolle geflüchtet

Sundern (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung hielt am Donnerstagmittag gegen 11:45 Uhr ein Auto in der Settmeckestraße an, um das Fahrzeug und den Fahrer zu kontrollieren. Nachdem der Fahrer den Wagen abgestellt hatte, stieg er aus und lief davon. Ein Beamter konnte den Mann verfolgen und nach kurzer Zeit stellen. Vor Ort ergab sich der Verdacht auf Drogenkonsum beim Fahrer, einem 22-jährigen Mann aus Sundern. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell