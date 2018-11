POL-HSK: Heller Wagen mit Soester-Kennzeichen gesucht

Arnsberg/Soest (ots) - Gegen 07:30 Uhr kam es am Donnerstagmorgen auf der L 544 unterhalb der Autobahnbrücke in Neheim zu einem Verkehrsunfall. Ein heller Wagen touchierte beim Fahrstreifenwechsel das Auto einer 27-jährigern Frau aus Arnsberg. Der Wagen mit dem Kennzeichenfragment SO-FB fuhr anschließend weiter in Richtung Hüsten, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Am Steuer soll eine blonde Frau gesessen haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

