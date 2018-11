POL-HSK: Unfallflucht am Kreisverkehr

Schmallenberg (ots) - Am Mittwochmorgen flüchtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Im Alten Felde. Der Flüchtige beschädigte ein Schild und einen Baum. Nach Auswertung des Spurenbilds ist davon auszugehen, dass zwischen 08 bis 09 Uhr der Täter mit einem roten Pkw über die Bundesstraße aus Richtung Gleidorf kommend in Richtung Schmallenberg fuhr. Im Kreisverkehr kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Bordsteinkante, prallte gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Das Auto wurde vermutlich im Frontbereich und mindestens an einem Rad stark beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

