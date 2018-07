POL-HSK: Gegenstände von Talbrücke geworfen

Bestwig (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ihr Unwesen auf der Talbrücke in Nuttlar getrieben. Dort nahmen sie zwei Gullydeckel, eine Palette und mehrere Hartpappenstangen und warfen sie in die Tiefe auf die Rüthener Straße. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Gegen 00:50 Uhr jedoch fuhr ein Autofahrer aus Bestwig über die Teile und beschädigte dabei den Unterboden seines Fahrzeugs. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige haben, sich an die Polizei Meschede unter 0291-90200 zu wenden.

