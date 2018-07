POL-HSK: Radfahrerin gestürzt

Arnsberg (ots) - Am Freitag gegen 14:00 Uhr wurde eine 16-jährige Radfahrerin aus Arnsberg verletzt. Die junge Frau fuhr mit ihrem Rad auf der Schobbostraße an einem geparkten Pkw vorbei. In dem Moment wurde die Tür des Autos geöffnet und brachte die Radfahrerin zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich. Sie wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht.

