POL-HSK: Verkehrsunfall in Neheim

Arnsberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Unfall auf der Schwester-Aicharda-Straße. Ein 17-jähriger Mann aus Ense war mit seinem Leichtkraftrad und seiner 16-jährigen Sozia aus Ense auf der Apothekerstraße in Richtung Schwester-Aicharda-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es dann zu Zusammenstoß mit dem Wagen einer 47-jährigen Frau aus Ense. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell