Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Fünf Personen in Gewahrsam genommen

Kirchlengern/Bünde (ots)

(jd) Der Geschäftsführer eines Geschäfts an der Straße In der Mark meldete gestern (11.12.), um 16.35 Uhr den Diebstahl seines Smartphones. Da er sein Handy orten konnte, gab er den Beamten gegenüber einen Standort an der Wilhemstraße in Bünde durch, sodass die Polizeibeamten direkt diesen Ort aufsuchten. Da der 56-jährige Geschädigte zwei männliche Kunden, die sich wenige Minuten zuvor in seinem Geschäft befunden haben, mit dem Diebstahl in Verbindung brachte, gab der Mann zudem eine Personenbeschreibung dieser beiden Männer an. In einem Bünder Supermarkt meldete zeitgleich ein Mitarbeiter ein auffälliges Verhalten von mehreren Männern, die dann jedoch mit einem an einem nahegelegenen Kreisverkehr geparkten Mazda in zunächst unbekannte Richtung fuhren. Auf zwei dieser Männer traf die Beschreibung des 56-Jährigen aus Kirchlengern zu. Auch die weitere Ortung des Smartphones ergab, dass sich das Smartphone weiterbewegte, sodass einige Zeit später besagter Mazda im Bereich Lübbecke mit Unterstützung von Kräften der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke kontrolliert werden konnte. Hier stellten die Beamten fest, dass sich neben dem Smartphone des 56-Jährigen weiteres mögliches Diebesgut in dem Pkw befindet. Dabei handelt es sich um Alkoholika und Tabakwaren, deren Wert im vierstelligen Bereich liegt. In dem Fahrzeug mit einer Zulassung aus dem Landkreis Verden befanden sich insgesamt fünf Personen, bei denen es sich um einen 33-Jährigen, einen 30-Jährigen, einen 29-Jährigen, einen 27-Jährigen und einen 23-Jährigen. Alle fünf sind bereits einschlägig polizeilich bekannt. Sie alle wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt.

