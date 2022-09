Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Graffitis auf städtischen Gebäuden - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Löhne (ots)

(jd) Seit Mittwoch (31.8.) wurden an diversen Stellen in Löhne sowie an Gebäuden der Stadt Löhne diverse Graffiti aufgesprüht. Dabei handelt es sich unter anderem um die Werrebrücke an der Albert-Schweitzer-Straße, den Durchgang von der Werretalhalle zur Lübbecker Straße, Glaskuppeln der dortigen Tiefgarage und den verglasten Eingang der Tiefgarage. Neben einschlägigen Beleidigungen fand sich an diesen Stellen auch das Tag "Stue". Am Freitag gab eine Zeugin gegenüber den Polizeibeamten den Hinweis, dass dieser Tag von einem Bad Oeynhauser aufgesprüht werde. Ein städtischer Mitarbeiter bemerkte dann gestern am Nachmittag einen Jugendlichen, der eine Überwachungskamera mit weißer Farbe besprühte und alarmierte die Polizei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-Jährigen aus Bad Oeynhausen, den die Beamten im Nahbereich antrafen. Er ist bereits einschlägig polizeilich bekannt und hatte im Vorfeld ein schriftliches Hausverbot von der Stadt Löhne für den Bereich rund um die Werretalhalle erhalten. Gestern wurde besagtes Hausverbot auf die umliegenden Bereiche ausgeweitet. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell